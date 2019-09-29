Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.
MSB açıkladı: Suriye sınırında İHA düşürüldü (Video)29.09.2019 19:35
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