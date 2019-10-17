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MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2019 19:46

Son dakika haberine göre 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.


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