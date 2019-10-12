MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 459 terörist etkisiz hale getirildi 12.10.2019 21:15

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." ifadelerine yer verildi.