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MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 459 terörist etkisiz hale getirildi

12.10.2019 21:15

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." ifadelerine yer verildi.


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