MS hastalığı nedir? MS belirtileri ve tedavisi nasıl olur? 14.02.2019 12:33

Günümüzde çok fazla rastlanılmaya başlanan MS hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Gündemi oldukça meşgul eden ve “Multipl Skleroz” adıyla bilinen MS hastalığının belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? İşte MS hastalığına dair merak edilen tüm detaylar…