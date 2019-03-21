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Mozambik'te kasırgada ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

21.03.2019 13:31

Mozambik'i vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı. Ülkede 15 bin kişi yardım bekliyor.


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