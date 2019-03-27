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Motosikletli maganda sevgilisine dehşeti yaşattı!

27.03.2019 10:22

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli maganda, arkasına aldığı sevgilisine adeta dehşeti yaşattı. Genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur” çığlıklarına aldırış etmeyen maganda tek teker üzerinde makas üstüne makas attı.


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