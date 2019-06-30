15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.
Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde böyle ilerledi30.06.2019 12:08
- Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde böyle ilerledi
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