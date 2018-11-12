Motosikletle terör estiren magandanın şovu kazayla sona erdi 12 Kasım 2018, Pazartesi

Tuzla’da trafiğe açık olan bir bulvarda tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli maganda, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolunda yine bu şekilde giderken bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu kırılan bacağı hastanede alçıya alınan magandanın daha önce iki kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.