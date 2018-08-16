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  • Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı

Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı

16 Ağustos 2018, Perşembe

ŞANLIURFA'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası başka bir sürücü, kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı.

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