Yol Durumu

Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

14 Ağustos 2018, Salı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ise yaralandı. Kaza saat 00.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkan Boz (28), ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Alanya istikametine seyir halindeyken yönetimindeki 07 HIZ 93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada, kaldırım kenarına başını çarpan sürücü Boz, ağır yaralanırken yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Boz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları