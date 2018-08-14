Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ise yaralandı. Kaza saat 00.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkan Boz (28), ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Alanya istikametine seyir halindeyken yönetimindeki 07 HIZ 93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada, kaldırım kenarına başını çarpan sürücü Boz, ağır yaralanırken yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Boz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı14 Ağustos 2018, Salı
- Araca bağlanan köpeği gören vatandaş çileden çıktı: "Allah vicdan, merhamet versin"
- Bu düğünde dolar geçmiyor
- İstanbul’da organize hırsızlık çetesi çorap fabrikasını böyle soydu
- Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Tatil sitesi sahibinden "Bin dolar bozdur 3 gün bedava tatil yap" kampanyası
- Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti
- Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu
- Başkan Erdoğan Ankara'da büyükelçilere hitap etti
- Evlenmeyi kafaya koyan gelini, sel suları bile durduramadı
- Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek
- Başkan Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor
- Arabasını tavanına oturarak kullandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.