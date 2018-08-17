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Motosiklet hırsızları kamerada

17 Ağustos 2018, Cuma

Fatih’te bir binanın önünde park halinde bulunan 30 bin TL değerindeki motosikleti düz kontak yaparak çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

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