Motosiklet hırsızları kamerada

Fatih’te bir binanın önünde park halinde bulunan 30 bin TL değerindeki motosikleti düz kontak yaparak çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Motosiklet hırsızları kamerada17 Ağustos 2018, Cuma
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