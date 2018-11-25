Haberler Web TV Motosiklet dehşete sebep oldu! Feci kaza kamerada

Motosiklet dehşete sebep oldu! Feci kaza kamerada

25 Kasım 2018, Pazar

Rusya’da bir motosiklet kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. O sırada diğer yönden ilerleyen otomobil motosiklete çarpmamak için direksiyonu sola kırıp kontrolü kaybederek karşı yönden gelen tıra çarptı. Çarpmanın ardından tır saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları