Motosiklet dehşete sebep oldu! Feci kaza kamerada 25 Kasım 2018, Pazar

Rusya’da bir motosiklet kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. O sırada diğer yönden ilerleyen otomobil motosiklete çarpmamak için direksiyonu sola kırıp kontrolü kaybederek karşı yönden gelen tıra çarptı. Çarpmanın ardından tır saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.