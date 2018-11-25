Motosiklet dehşete sebep oldu! Feci kaza kamerada

Rusya’da bir motosiklet kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. O sırada diğer yönden ilerleyen otomobil motosiklete çarpmamak için direksiyonu sola kırıp kontrolü kaybederek karşı yönden gelen tıra çarptı. Çarpmanın ardından tır saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Motosiklet dehşete sebep oldu! Feci kaza kamerada25 Kasım 2018, Pazar
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