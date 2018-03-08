Moody's'den skandal Türkiye kararı 08 Mart 2018, Perşembe

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye hakkında skandal bir karara imza attı. Büyüyen Türkiye ekonomisini baltalamaya çalışan kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti. Moody's tarafından verilen bu skandal kararı Sabah Ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber'de yorumladı.