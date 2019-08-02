Monaco'dan Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında flaş açıklama 02.08.2019 16:57

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın ilgilendiği Falcao'nun transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Falcao hakkında "Sadece Galatasaray değil, birçok takım ilgileniyor." diyen Petrov, "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum." dedi.

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Radamel Falcao hakkında konuştu.



Galatasaray'ın teklifini doğrulayan Petrov: "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." dedi.

"FALCAO KALIRSA PROBLEM OLMAZ"

Sözlerine devam eden Petrov: "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor." diye konuştu.

"FALCAO'NUN YANINA BİR GOCÜ DAHA İSTİYORUZ"

Andre Silva transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili de konuşan Petrov, "Andre Silva transferi, sakatlık nedeniyle değil, kulüpler arasındaki finansal anlaşmazlıklar nedeniyle olmadı. Şu anda bir görüşme yok, başka seçeneklere bakıyoruz. 4-4-2'de Falcao'yu tamamlayacak ikinci bir golcü almak istiyoruz. Ayrıca bir stoper ve orta saha için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.