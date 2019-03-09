Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihar ettiriyor? Momo oyunundan korunmak için ne yapmalı? 09.03.2019 10:25

Momo oyunu ufak çocuğu olan aileleri endişelendiriyor. Whatsapp üzerinden yayılan bu tehlikeli oyun, son günlerde Youtube'daki çocuk videolarında da çıkmaya başlayınca ebeveynlerin korkusu iyiden iyiye arttı. Peki çocukları tuzağına düşürerek intihara sürükleyen bu tehlikeli Momo oyunu nedir? Momo oyunuyla ilgili bütün detaylar haberimizde...

MOMO NEDİR?

Momo WhatsApp üzerinden yayılan oyun, şiddet içerikli ve intihara sevk edici söylemleri ile gençlerin önündeki yeni tehlike. Tıpkı Mavi Balina gibi tuzağına düşürdüğü gençlerin psikolojisini bozup onları intihara kadar sürükleyebiliyor. Konu ile ilgili, Meksika ve İspanya polis teşkilatlarından vatandaşlarına bu uygulamaya girmemeleri yönünde uyarılar geldi. Momo'nun görselinin ise Japonya'da bir müzede sergilenen kuş kadın heykeline ait olduğu ortaya çıktı.

İNTERNET DAİRESİ'NİN UYARILARI NELER?

Çocuklarınıza Momo'nun bir insan olmadığını ve onlara doğrudan zarar veremeyeceğini anlatın. İnternetteyken çocuklarınızı yalnız bırakmayın, ne izlediklerine dikkat edin. Çocuklarınızdaki davranış değişikliklerini gözleyin, onlara sürekli konuşun. Güvenlik ayarlarında çocuklarınızın erişebileceği içeriği sınırlayın. Şüphelendiğiniz hesapları engelleyin. YouTube'da bir sonraki videoyu otomatik olarak oynatma seçeneğini kaldırın.

YOUTUBE: MOMO'YLA İLGİLİ HİÇBİR BULGU YOK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, YouTube ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını açıkladı. YouTube sözcüsü, "Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo'yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır" dedi. WhatsApp üzerinden yayılan Momo oyununda korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor. Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun geçen Ağustos'taki intiharı Momo'yla ilişkilendirilmişti.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK MOMO'NUN TALİMATIYLA SAÇINI KESTİ" İDDİASI

İngiltere'de beş yaşındaki bir çocuğun Salı günü 'çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi' endişeye neden olmuştu.