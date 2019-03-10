Momo nedir ve nasıl önlem alınır? 10.03.2019 11:45

Mavi Balina adlı oyun, yüzlerce çocuğu intihara sürükledi. Şimdilerde ise başka bir tehlikeli oyun ortaya çıktı. Whatsapp üzerinden yayılan Momo adlı oyun dünya üzerindeki çok fazla intiharla bağdaştırılıyor. İnternet ortamında çocukların çok farklı tehditler ile karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar anne ve babaları uyarıyor. Peki, Momo nedir ve nasıl önlem alınır? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan ölüm saçan Momo oyunuyla ilgili aileler tarafından alınması gereken önlemleri anlattı.