Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç ne zaman? 10.09.2019 10:29

Moldova Türkiye maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun altıncı maçında Moldova'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlılar bu karşılaşma ile Moldova ile 11. kez mücadele edecek. Türkiye'nin grupta 12 puan 8 averajla 2. sırada bulunuyor. Peki, Moldova Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman? Milli maç saat kaçta oynanacak?

Moldova Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Aldığı sonuçlarla ülkemizi gurulandıran Ay-Yıldızlılar, grubun altıncı maçında Moldova karşısından da galibiyetle dönmek istiyor. Türkiye, Moldova ile bu zamana kadar 10 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. Peki, Moldova Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Moldova - Türkiye maçı bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İLE MOLDOVA 11. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bugünkü rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

KİŞİNEV'DE 4. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.

Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.

Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.

TÜRKİYE-MOLDOVA REKABETİ

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0 27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1 13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 20.08.2003 Ankara Özel 2-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0 08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 14.08.1996 İstanbul Özel 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

TÜRKİYE 574. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bugün yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 573 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ SEKİZİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 58. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.