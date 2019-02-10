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Mobil tanzim satışı başladı

10.02.2019 14:39

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Gaziosmanpaşa'da mobil tanzim satış noktası kuruldu. Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.


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