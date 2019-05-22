"Mobil İSKİ" ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin, hizmeti vatandaşların ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiği “Mobil İSKİ” uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 300 bin İstanbullu faydalandı. 2015 yılında başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar şubeye gitmeden yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.
"Mobil İSKİ" ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti22.05.2019 13:54
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