Haberler Web TV "Mobil İSKİ" ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

"Mobil İSKİ" ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

22.05.2019 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin, hizmeti vatandaşların ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiği “Mobil İSKİ” uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 300 bin İstanbullu faydalandı. 2015 yılında başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar şubeye gitmeden yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları