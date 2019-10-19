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MİT'ten operasyon! FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı

19.10.2019 09:33

Son dakika haberine göre FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

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