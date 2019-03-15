Haberler Web TV MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı Mustafa İlhan Ordu'da yakalandı!

MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı Mustafa İlhan Ordu'da yakalandı!

15.03.2019 12:16

Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları