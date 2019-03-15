Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.
MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı Mustafa İlhan Ordu'da yakalandı!15.03.2019 12:16
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