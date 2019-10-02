Miss Turkey 2019 canlı yayın nereden izlenir? Miss Turkey adayları kimlerdir? İşte isim isim adaylar... (Video) 02.10.2019 19:28

Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması için geri sayım sürüyor. Miss Turkey ön elemesinde 200'den fazla aday yarışmıştı. Finali kalan 20 isim bu akşam birinci olmak için yarışacak. Yarışma öncesi insanlar Miss Turkey adayları kimlerdir? Miss Turkey 2019 ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Miss Turkey finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 20 isim arasında kimin birinci olacağı bu akşam belli olacak. Bu nedenle merakla araştırılanlar arasında Miss Turkey 2019 ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Miss Turkey finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarışmaya dair detaylar...

MİSS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miss Turkey finali 2 Ekim 2019 Salı günü yani bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

2019 Miss Turkey'in nerede yayınlanacağını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

MİSS TURKEY FİNALİ NEREDE YAYINLANACAK?

Açıklamada "Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna'dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30'da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın." ifadelerine yer verildi.

MİSS TURKEY HAKKINDA

Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organisation"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational ve Miss International yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren dört güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir.

MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ

1 NUMARA: SİMAY RASİMOĞLU BOY: 1.88YAŞ: 22 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU

2 NUMARA: BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ BOY: 1.80YAŞ: 23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

3 NUMARA: MELİKE KANBUR BOY: 1.78 YAŞ: 24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

4 NUMARA: HÜRAY ERTÜRK BOY: 1.77 YAŞ: 20 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

5 NUMAR: DİLARA ÖZDEMİR BOY: 1.77YAŞ: 20 MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

6 NUMARA: İDİL DOĞA ORAL BOY: 1,76YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

7 NUMARA SELİN KARAASLAN BOY: 1.76YAŞ: 22 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

8 NUMARA ADA DEMİRELLİ BOY: 1.76YAŞ: 19 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLU BOY: 1.74YAŞ: 20 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

10 NUMARA ALEYNA YAVAŞ BOY: 1.70YAŞ: 20 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ

11 NAZLI CAN ÇETİN BOY: 1.76YAŞ: 19 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 18 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

13 NUMARA ELİF YAHYAOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 24 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU

14 NUMARA SANDRA DENİZ KARSLI BOY: 1.77YAŞ: 19SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

15 NUMARA TIFFANY İNCİ KURAK BOY: 1.78YAŞ: 23MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ

16 NUMARA NUR SENA ÖZCANLI BOY: 1.78YAŞ: 21 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

17 NUMARA ECE DEMİRALP BOY: 1.78YAŞ: 21 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

18 NUMARA PELİN KAHRAMAN BOY: 1.80YAŞ: 23 HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

19 NUMARA BÜŞRA TURAN BOY: 1.85YAŞ: 20 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİ BOY: 1.85YAŞ: 22 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU