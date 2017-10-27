Mısırlı iş adamı evlenmek istediği kadın yüzünden mi öldü?
26 Ekim 2017, Perşembe
Kaybolduktan 22 gün sonra Mısırlı İş Adamı Mohamed Abdelkawy, Gaziosmanpaşa’da kağıt toplama aracının içinde ölü olarak bulundu. Müge Anlı esrarengiz ölüm olayının detaylarını araştırırken canlı yayında gelen esrarengiz telefon olayın seyrini değiştirdi. İsmini vermeyen izleyici iddiasına göre evlendirme bahanesiyle insanları dolandıran bir çetenin işi…
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