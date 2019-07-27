Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi! Gövde gösterisi yapayım derken rezil oldular 27.07.2019 11:06

Darbeci general Sisi'nin cumhurbaşkanlığında yönetilen Mısır'da, ordunun karnaval sirkini andıran gösterisi alay konusu oldu. Bir gösteri videosu yayınlayan ordudaki askerlerin, sirk şovu yapması gözlerden kaçmadı.

2013 yılında Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.

"SİRK GİBİ" GÖSTERİ

Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.