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Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı!

20.09.2019 23:35

Halkın seçtiği merhum lider Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbeyle indiren Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi'ye karşı halk harekete geçti. Darbeci Sisi'nin ülkeyi iyi yönetemediğini ifade eden yüz binlerce insan caddelere akın etti.


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