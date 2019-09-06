Mısır Çarşısı'nda hırsızlık kamerada! Bebek arabasındaki çantayı böyle çaldı 06.09.2019 16:07

Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapan Suriyeli bir kadının bebek arabasında asılı çantası kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Çantanın çalınma anı çarşının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsızlar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Eylül Pazar günü yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Bebeği ile alışverişe çıkan Suriye uyruklu Nadira H.(26) adlı bir kadın, içerisinde geçici koruma kimlik bilgileri, 40 TL para ve muhtelif eşyaların bulunduğu çantasını bebek arabasına astı. Çarşıda dolaştığı sırada kimliği belirsiz üç kişiden biri yoğunluktan faydalanarak bebek arabasında asılı çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.



Suriye uyruklu Nadira H. olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde durumundan şüphelenilen Gönül D.(23), Gül T.(23) ve Aycan D.(24) adlı 3 kadın, durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 kadın şüphelinin, Mısır Çarşısı'nda Suriye uyruklu Nadira H.'ya ait bebek arabasında asılı çantayı çalan kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gönül D., Gül T. ve Aycan D., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan Mısır Çarşısı'nda yaşanan hırsızlık olayı çarşıdaki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, içinde bebeği bulunan arabayla çarşıda dolaşan Suriyeli H.'nin çantası, kalabalıktan faydalanarak el çabukluğuyla bir kadın tarafından çalındığı anlar yer alıyor.