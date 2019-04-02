Miraç Kandili gecesi neler yapılmalı? - Miraç Kandil'inde nasıl dua edilir namazı kaç rekat? 02.04.2019 09:34

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandil'i gecesine özel duaları ile haberimizde. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandil'inde neler yapılması icap ettiğini ve ibadetlerini anlatıyor. Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekat nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber" demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir.

Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan

Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

Bediüzzaman Hazretleri: "Mi'rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir." sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT VE KILINIŞI NASIL

Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekat nafile namaz kılınması güzel görülmüştür.

Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli,

sonra yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber" demeli.

Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır.

Üzerinde kaza namazı olan kimseler,

bu oniki rekat namazı kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur. Mesela kılamadıkları altı sabah namazını kaza edebilirler.

Hem geceyi ihya etmiş olurlar, hem de altı sabah namazı borcunu ödemiş olurlar.

Bediüzzaman Hazretleri: "Mi'rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir." sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.