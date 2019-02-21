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Minik mehteranlardan Başkan Erdoğan'a konser

21.02.2019 21:06

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziği çaldı.


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