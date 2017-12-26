Yol Durumu

Minik Kerim'in mucizevi direnişi sürüyor!

25 Aralık 2017, Pazartesi
Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Türk Kızılayı ekipleri, Kerim bebek ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Savaşın yetim bıraktığı Kerim bebek, bir aylıkken annesi ile birlikte sokakta yürürken hava saldırısına yakalanmış ve annesini kaybetmişti. A Haber, sizler için Kerim bebek ve babasına ulaştı...
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