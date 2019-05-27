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Minik Evin'in ailesi kızının cansız bedenini görünce dayanamadı

27.05.2019 16:11

Van Erciş'te Morgedik Baraj Göleti'ne düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Minik Evin'in cansız bedenini gören yakınları yıkılırken, annesi ve babası ise baygınlık geçirdi.


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