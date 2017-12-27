Yol Durumu

Minibüsü sopayla kullanan sürücü yakalandı

26 Aralık 2017, Salı
Köprüsü'nde ayaklarını dışarı çıkarıp kullandığı minibüsü sopayla kontrol eden ve o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı.
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