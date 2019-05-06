Haberler Web TV Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı

Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı

06.05.2019 13:30

Silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine katkıda bulunan mini akıllı mühimmatlar, sahadaki başarısını ihracata dönüştürecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları