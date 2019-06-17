İslam düşmanlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabı Twitter’dan yine haddini aşan bir paylaşımda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayında iki başkan adayı da programda birbirine hediye takdim etti. Tam da o anda Mine Kırıkkanat AK Parti seçmenini küçümseyici tavırla nefretini kustu. Kırıkkanat, Binali Yıldırım’ın tesbih hediye ettiğini iddia ederek “İmamoğlu’nun hediyesi Atatürk imzalı kalem, Yıldırım’ın hediyesi tespih. İşte fark burada. Uygarlığı, bilgiyi, kalemi seç İstanbul. Ötekiler ya kandırır ya da kandırılır.” ifadelerini kullandı. Bu Kırıkkanat’ın ne ilk ne de son vukuatı… Kırıkkanat daha önce de Türk milletini aşağılayan ve İslam’a olan nefretini dışa vuran açıklamalarda bulunmuştu.
Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! Haddini aştı17.06.2019 18:30
- Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! Haddini aştı
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