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Mine Kırıkkanat Halk Arenası programında Müslümanları aşağıladı!

26 Aralık 2018, Çarşamba

Mine Kırıkkanat'ın 26 Ekim 2018'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası adlı programda yaptığı skandal açıklamalar kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Kırıkkanat Müslümanları aleni bir şekilde aşağılayarak "iktidara geldiğimizde sizi mağdur edeceğiz" diye tehditler savurmuştu.


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