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Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu

19 Kasım 2018, Pazartesi

Dindar insanları aşağılayan konuşmaları yüzünden Türkiye'de büyük tepkilere neden olan Mine Kırıkkanat, Fransız televizyonda aynı hakaretleri sürdürdü.


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