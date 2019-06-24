Milyonların gözü Meclis’te! Askerlik sistemini yeniden düzenleyen teklif bu hafta yasalaşacak (Video)

Askerlik düzenlemesi bu hafta yasalaşacak. Sözleşmeli olan öğretmen, sağlık ve Diyanet personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerini düşüren, yer değiştirme süresini kısaltan kanun teklifi de Meclis’te görüşülecek.
Milyonların gözü bu hafta Meclis'te olacak. Askerlik sistemini yeniden düzenleyen teklif bu hafta yasalaşacak. Sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet süresini düşüren, yer değiştirme süresini kısaltan kanun teklifi de Meclis'in gündeminde olacak. TBMM Genel Kurulu, yarın, Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümünü oylayacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik süresi 6 aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale gelecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Düzenlemenin yasalaşmasıyla yaklaşık 130 bin askerin terhis olması bekleniyor.
3+1 MÜJDESİ
Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak bir başka yasa teklifiyle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. İlkokul birinci sınıfa, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek. Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülecek.
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