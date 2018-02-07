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Milyonları duygulandıran 'RABİA' klibi

06 Şubat 2018, Salı
A Haber'de yaynlanan 'Rabia' klibi sosyal medyaya damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Refik Tuzcuoğlu'nun şiirini seslendirdiği klip izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
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