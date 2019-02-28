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Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada!

28.02.2019 23:34

Kocaeli’de dolum tesisinden çıkan mühürlü tankerlerden yasa dışı yollarla aldıkları yakıtlara 10 numara yağ katarak piyasaya süren ve sattıkları yakıttan milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.


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