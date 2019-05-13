Milyonlarca İstanbullunun beklediği haber geldi! Öğrenci aylık mavi kart 40 TL'ye düşüyor! Suya indirim... 13.05.2019 22:32

Milyonlarca İstanbullunun beklediği haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde birçok konuda indirim ve ücretsiz olsun teklifleri kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. AK Parti grubu öncelikle nisan ayındaki toplantıda tartışma konusu yapılan öğrencilerin aylık mavi kart indirimini gündeme getirdi. Bu amaçla, İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi için teklifte bulunuldu.