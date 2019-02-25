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Milyonlarca emekliye 344 TL aile yardımı müjdesi!

25.02.2019 12:40

Milyonlarca emekli heyecanla bu haberi bekliyor! Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi gündemde. Mart'ta toplanacak KPDK'da masaya taşınacak talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek. İşte emekliye aile yardımı gelişmesinde merak edilen detaylar...


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