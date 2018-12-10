Milyonlarca araç sahibine müjde! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca araç sahibine güzel haber geldi. Bakanlık trafik sigortalarıyla ilgili kararını resmen açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını anlattı.
Milyonlarca araç sahibine müjde! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı10 Aralık 2018, Pazartesi
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