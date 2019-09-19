17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenen Milli teknolojilerimiz ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler, gördükleri teknoloji harikalarıyla gururlanıyorlar. Ziyaretçiler, "Savunma alanındaki çalışmaları görünce tüylerimiz diken diken oldu, göğsümüz kabardı. Organizasyon da mükemmel" ifadelerini kullandı.
Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!19.09.2019 12:00
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