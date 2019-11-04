Milli TCG Kınalıada gemisi, milli füze Atmaca'yı ateşledi 04.11.2019 12:25

Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilerek üretilen Atmaca'nın testlerinde önemli bir aşama gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre, Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.



Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.



Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.



Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.