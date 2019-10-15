Milli takımızın asker selamını eleştiren Fransızlar, Antoine Griezmann'ın selamını unuttu 15.10.2019 12:10

EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile oynadığımız maç sonrası, Ay-yıldızlıların verdiği asker selamının yankıları sürüyor. Özellikle Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'un "Türk oyuncular gol sonrası asker selamı verirse düşman oluruz" demesi üzerine akıllara Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamını getirdi.

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.