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Milli savunmada dev atılım gerçekleşti

21 Haziran 2018, Perşembe

Milli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Kıllıgil kendi fabrikasında yanarak can verdi. Ölümüyle ilgili adli tıp raporları yok edildi! Kıllıgil'in vefatının ardından 150 yıldır yaptırılmayan milli piyade tüfeği yapıldı. Milli savunma sanayiinde atılım gerçekleşti.

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