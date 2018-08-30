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  • "Milli Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."

"Milli Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."

30 Ağustos 2018, Perşembe

TSK'mızı sadece silahıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil aynı zamanda hayata, dünyaya ülkemize üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız. İnşallah önümüzdeki dönem çok büyük reformlara imza atılacak bir dönemdir. Türkiye'nin Milli Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir. Üniversitemizin, rektörümüzün tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyorum.

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