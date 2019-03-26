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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tel Rıfat duyurusu

26.03.2019 15:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinde daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.


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