Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sakarya Zaferi paylaşımı 23.08.2019 11:02

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." sözlerine yer verildi.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!" Bu sözler bugün 98. yıl dönümünü kutladığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ün tarihe geçen bu sözlerini Twitter hesabından yayınladığı bir video ile paylaştı.





SAYGI, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda "Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.