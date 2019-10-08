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Milli Savunma Bakanlığı'ndan muhteşem komando klibi! 'Engel tanımaz aşarız'

08.10.2019 17:02

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden Türk komandolarının tatbikat görüntülerinden oluşan muhteşem bir klip yayınladı. Klipte "Türk komandosu engel tanımaz" denirken, Bakanlığın paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.


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