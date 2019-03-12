Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş sınır ötesi operasyon açıklaması 12.03.2019 17:10

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesine yapılması planlanan operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hazırlıklar tamamlandı. Yeri geldiğinde gerekli adımlar atılacak." denildi.